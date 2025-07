STU National em Curitiba: competição de skate começa nesta sexta

De sexta-feira (25) a domingo (27) Curitiba receberá a terceira etapa do STU National 2025: a maior competição nacional de skate das modalidades park e street. O evento será nas pistas do Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding (CNSK8), dentro do Complexo Esportivo Tarumã, e terá a participação de 72 atletas.

O aquecimento para a disputa aconteceu nesta quinta-feira (24), quando iniciaram os treinos abertos da competição. Entre os skatistas brasileiros que também se destacam no cenário mundial e vão competir o STU National 2025, estão dos paranaenses.

Augusto Akio, o Japinha, curitibano de 24 anos que conquistou o bronze olímpico nos Jogos de Paris-2024 e é o atual campeão mundial na modalidade parque, em Roma, na Itália. E o também curitibano Gui Khury, de apenas 16 anos, atual campeão mundial na modalidade vertical em Roma, que também conquistou nove vezes o X-Games, um dos campeonatos mais competitivos do skate. Em junho, Gui se tornou o primeiro skatista no mundo a executar a manobra 900 graus em uma competição oficial de park. Outro nome paranaense de peso que vai estar na disputa é Ítalo Romano, referência no paraskate nacional.

STU National em Curitiba tem entrada gratuita

Com entrada gratuita, o evento conta com arquibancadas para até 3 mil pessoas, além de áreas de convivência, programação cultural e ativações de marcas. As disputas começarão na sexta, com treinos e baterias classificatórias nas duas modalidades. Já os ingressos para a semifinal e final esgotaram em apenas uma hora.

O curitibano Augusto Akio celebra a chegada de uma das maiores competições do skate à capital. “Esse é um evento muito aguardado, não foi à toa que os ingressos se esgotaram muito rápido. É um grande prazer poder dizer que tudo isso aqui é feito para ser público, para que seja acessível a todo mundo”, disse Japinha, que também é o atual campeão do mundo na modalidade parque em Roma, na Itália.

Quem também destacou a importância da competição foi o também paranaense Ítalo Romano, referência no paraskate nacional. Recuperando-se de lesão, ele comemorou a oportunidade de competir em casa. “Só o fato de estar aqui, na minha cidade, disputando com os colegas, já é uma grande vitória. Todo paraskatista está bem ansioso pra poder fazer uma ótima performance aqui. A pista ficou bem legal, com bastante obstáculos”, elogia.

No feminino, Yndiara Asp, representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, destacou o crescimento da nova geração e o avanço da presença feminina nas pistas. “Comecei a andar com 15 anos, bem mais velha do que a maioria começa hoje. Mas mostro que não importa a idade, nem o gênero. Se você acreditar e se dedicar, é possível realizar seus sonhos”, disse Yndiara.

Já Gabi Mazetto, que também representou o Brasil na Olimpíada de Paris-2024, compete pela primeira vez na pista do Tarumã e, no primeiro contato que teve no treino desta quinta-feira, elogia a estrutura. “É bem diferente de todas as outras pistas, tem obstáculos de todos os tamanhos, creio que dá pra gente usufruir, usar bastante a criatividade.”

Terceira etapa do STU reúne 72 atletas

Coordenador do CNSK8, Fernando Johnson lembra que o centro é usado por atletas da Seleção Brasileira e mantém atividades gratuitas para formação de base. A pista de street foi reformada recentemente, com obstáculos inspirados nos principais circuitos internacionais e com a estreia em competições no STU. Já a pista de parque é referência nacional e recebe até quatro ciclos de treinamento por ano da seleção.

A etapa do STU National em Curitiba segue até domingo (27) e reúne 72 atletas de todo o país. Nesta quinta e sexta-feira, os atletas seguem com o treinamento e reconhecimento de pista. A competição inicia na sexta-feira com as classificatórias para a semifinal que será no sábado. No domingo encerra a competição com as finais de todas as modalidades, com transmissão ao vivo pelas redes do STU.