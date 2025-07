Sul-africana morta em Curitiba havia recém chegado ao Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná divulgou, nesta quinta-feira (24), mais detalhes a respeito do crime chocante registrado em um imóvel de luxo em Curitiba. O caso chamou atenção, além de tudo, por ter sito “descoberto” por uma criança, que viu sangue escorrendo pela parede do quarto.

Segundo as investigações, Anne Leigh McKenzie, sul-africana de 27 anos, foi assassinada a tiros por seu companheiro, o norte-americano Ian Alexander Bruder Hay, de 30 anos, que em seguida tirou a própria vida. O crime ocorreu em um apartamento de cobertura alugado pelo casal no Centro de Curitiba.

Segundo a delegada Magda Hofstaetter, da Polícia Civil do Paraná (PC-PR), responsável pelas investigações, Anne havia chegado ao Brasil apenas um dia antes de sua morte. Já Ian estava no país desde dezembro de 2024. O casal havia alugado o triplex por dois meses, levantando questões sobre seus planos na cidade.

Ian, segundo as investigações, teria disparado duas vezes contra Anne antes de cometer suicídio. Vizinhos chegaram a ouvir os barulhos, mas acreditaram ser fogos de artifício.

Segundo a delegada os celulares das vítimas foram apreendidos e encaminhados para perícia, na esperança de lançar luz sobre os motivos do crime. O casal havia começado a namorar em 2024, mesmo ano em que Ian chegou ao Brasil.

A Polícia Civil segue apurando todos os detalhes do caso, incluindo a análise dos objetos apreendidos e das informações contidas nos dispositivos eletrônicos do casal. A comunidade curitibana, chocada com o ocorrido, aguarda mais informações sobre esse crime que uniu de forma trágica histórias de três continentes em solo paranaense.

