“Mar de chocolate”? Águas claras em Matinhos surpreendem

Um vídeo publicado na última terça-feira (22) revelou a beleza do mar da cidade de Matinhos, um dos principais destinos turísticos do litoral do Paraná. As águas claras, num tom que lembra muitas os de praias paradisíacas, encantaram quem pôde assistir ao vídeo compartilhado pela página Matinhos Agora, no Facebook, gravado de drone pelo fotógrafo Almir Alves. Você pode ver o vídeo no player abaixo.

Para entender porque as águas estavam tão limpas – as águas na região não são normalmente tão claras e muitas vezes ganham até o apelido maldoso de “Mar de Chocolate” – a Tribuna conversou com José Luiz Scroccaro, diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT.

Veja como está o mar de Matinhos!

Ele explicou que as estruturas marítimas erguidas em Matinhos, dentro do pacote de revitalização da orla municipal, atuam diretamente na diluição da poluição, impactando na qualidade da água do mar. “Essas estruturas deslocam as águas das galerias pluviais para uma distância superior a 250 metros, a chamada poluição difusa. Isso faz com que não haja contaminação no início da praia, onde os banhistas costumam frequentar”, afirmou.

Além disso, a construção das peças por meio de tetrápodes – peças de concreto com cerca de 3 metros de altura e 4,3 metros cúbicos de volume, pesando, cada uma, entre 10 e 12 toneladas – também colaboraram.

“Por ser concentrado e ter em sua formação areia, pedra e magnetita, que é um material mais denso, ele consegue ser mais resistente ao impacto das ondas e ressacas, aumentando a vida útil das estruturas e, consequentemente, da areia depositada no Litoral. Isso também acaba por ajudar em uma água de qualidade para os frequentadores dos balneários de Matinhos”, destaca.