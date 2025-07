Criança descobre crime após notar sangue em prédio no Centro de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a morte de um casal encontrado em um apartamento no Centro de Curitiba, no sábado (19). O crime foi descoberto depois que uma criança, moradora do condomínio, percebeu sangue escorrendo pela parede.

De acordo com informações do Bom Dia Paraná, da RPC, o casal estava hospedado em uma cobertura de triplex, alugada há cerca de dois meses, mas frequentada apenas há cerca de dez dias. Na noite do crime, o homem atirou duas vezes contra a mulher, de 30 anos, e depois atentou contra a própria vida.

Ao notar o sangue, a criança avisou os pais, que acionaram a síndica do prédio e, na sequência, a Polícia Militar. Os agentes arrombaram a porta e encontraram os corpos. O homem era norte-americano e a mulher, sul-africana.

No local, foram apreendidas drogas e seringas, algumas espalhadas pela calçada. A arma usada no crime era uma pistola 9mm importada, sem numeração, além de munições e carregadores.

A PCPR apura qual era a relação entre os dois estrangeiros e o que pode ter motivado o crime. Segundo a delegada Aline Manzatto, há indícios de feminicídio. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

