Maior tirolesa do Paraná é gigante e permite experiência única. Descubra!

O Norte Pioneiro do Paraná abriga uma atração que está fazendo a cabeça dos aventureiros de todo o estado. A tirolesa da Estância Pedra do Índio, em Ribeirão Claro, é considerada a maior do Paraná em extensão e oferece uma experiência única aos visitantes.

Com 1 km de extensão, equivalente a 10 campos de futebol, a tirolesa proporciona uma vista deslumbrante da Represa de Chavantes, parte do destino turístico Angra Doce. O ponto mais alto chega a impressionantes 128 metros de altura.

“A tirolesa é o nosso carro-chefe”, afirma João Paulo Molini, coordenador de Turismo de Aventura da Estância. “Ela é responsável por, pelo menos, 70% de todos os visitantes que chegam aqui.”

A atração oferece duas modalidades de descida. Na principal, é possível fazer descidas individuais ou em dupla, com peso máximo de 120 kg e 150 kg, respectivamente. Já a modalidade “Superman” ou “Superwoman” é para os mais corajosos, com o participante fixado na horizontal, simulando um voo livre.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, destaca o potencial turístico da região: “O turista que gosta de aventura pode visitar a maior tirolesa do Paraná em Ribeirão Claro. Quem prefere roteiros em meio à natureza pode visitar cachoeiras incríveis em Tomazina. Já o turista em busca da fé encontra no Norte Pioneiro uma parte da Rota do Rosário, com igrejas, santuários, templos e museus”, disse.

A segurança é prioridade na Estância Pedra do Índio. “Nossos equipamentos são certificados e sempre passam por vistorias do órgão competente”, garante Molini.

Desde sua inauguração em setembro de 2019, a tirolesa tem atraído milhares de visitantes. Nos meses de maior movimento, como dezembro e junho, o local chega a receber mais de 4,5 mil pessoas.

A tirolesa faz parte do destino Angra Doce, uma parceria entre os governos do Paraná e São Paulo. Além da adrenalina da descida, os visitantes podem desfrutar de restaurante, trilhas, mergulhos, canoagem, voos de parapente e mirantes.

Para os curitibanos em busca de aventura, a tirolesa da Estância Pedra do Índio representa uma oportunidade imperdível de explorar as belezas naturais do estado e vivenciar uma experiência única de turismo de aventura.