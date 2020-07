O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) determinou, nesta quinta-feira (30), que se abra um procedimento para que o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) seja composto e tenha um procurador-geral.

A decisão foi do auditor do Pleno do STJD, Sérgio Leal Martinez, após saber por reportagem da Gazeta do Povo/Tribuna que o TJD-PR estava sem representante na procuradoria desde o último dia 14, o que impede possíveis punições a clubes e atletas.

Desta forma, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) foi intimada a apresentar até segunda-feira (3) a lista com os três nomes indicados para o cargo, assim como o presidente do TJD-PR, Humberto Ciccarino Filho, para saber se ele recebeu esta lista.

Confira o comunicado do STJD:

“Determino que seja oficiado o Presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury , para que no prazo de 03 (três) dias, preste informações a este STJD, se enviou ou não a lista tríplice dos indicados para o cargo de Procurador Geral do TJD/Paraná; e caso tenha enviado, que seja encaminhado a lista tríplice e o comprovante de envio da referida lista ao TJD/PR.

Oficie-se também o Presidente em exercício do referido TJD, Humberto Ciccarino Filho, para no prazo de 03 (três) dias, informar se recebeu da Federação Paranaense de Futebol, a lista tríplice para Procurador Geral, e caso tenha recebido, informe se já designou data para eleição do Procurador Geral, Sub-Procuradores e Procuradores.

Informe ainda o Presidente do TJD/PR, se na forma do artigo 25,IV do CBJD indicou auditores e criou as Comissões Disciplinares para o quadriênio 2020/2024, e em caso positivo se foram empossados.

Determino que seja instaurada a abertura de Procedimento Administrativo, para apuração dos fatos”.

