M-Benz tem taxa de 0,95% a.m. em até 60 meses

A Mercedes-Benz do Brasil, em parceria com o Banco Mercedes-Benz, acaba de lançar uma nova campanha de financiamento de caminhões. A promoção envolve modelos zero km das famílias Accelo (leves e médios), Atego (médios, semipesados e extrapesados), Actros (extrapesados on-road) e Arocs (extrapesados off-road) e válida até o próximo dia 29 de fevereiro.

“Com base no mote Soluções para ter um Mercedão, estamos oferecendo um verdadeiro caminhão de vantagens aos clientes”, diz Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Os benefícios são muito atrativos: taxa a partir de 0,95% a.m. nas modalidades CDC (Crédito Direto ao Consumidor) e CDC Decrescente, prazo até 60 meses, carência até 3 meses e entrada mínima de 20%, tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica”.

“Essa campanha nacional conta também com a parceria da nossa Rede de Concessionários, a maior do País e presente em todos os estados, o que facilita o atendimento a frotistas e autônomos”, afirma Jefferson Ferrarez. “Além disso, para mais comodidade e conveniência, os interessados podem acessar o Showroom Mercedes-Benz (https://showroommercedes-benz.com.br/empresa/campanhas-promocionais), onde encontram todos os modelos do portfólio de caminhões e o regulamento da campanha”.

De acordo com Marcello Larussa, diretor Comercial do Banco Mercedes-Benz, as condições oferecidas para os clientes são muito competitivas e cuidadosamente preparadas para que atendam suas necessidades. “Temos agilidade na aprovação do crédito, avaliação do perfil e ainda na oferta da melhor oportunidade para o seu negócio”, diz Larussa.

Mais vantagens para o cliente ter o seu Mercedão

Cada passo de um negócio é muito importante para o transportador manter a sua rentabilidade e economia sempre em alta. Nesse sentido, com os serviços especializados oferecidos pela Mercedes-Benz, o cliente fica longe de imprevistos e garante segurança nas estradas. No amplo portfólio de serviços da marca destacam-se, por exemplo, o Fleetboard (gestão de frota mais eficiente), Mercedes-Benz Uptime (previsibilidade com conectividade, um novo patamar de serviço 4.0 da Mercedes-Benz), Planos de Manutenção (mais disponibilidade para os veículos), Garantia Estendida (mais tranquilidade) e Tag de Pedágio Sem Parar (otimização do tempo e economia na estrada).