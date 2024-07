A dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano desembarca em Curitiba no próximo dia 24 para apresentação única no palco da Fazenda Churrascada Curitiba, para um show intimista com menos de 400 lugares. As mesas custam a partir de R$ 800 para 4 lugares.

“Certamente sucessos como ‘Leilão’, ‘Ciumenta’, ‘Como um Anjo’ e ‘Eu sem você não dá’ farão parte do setlist, além dos pedidos do público”, adianta Alexandre Voigt, um dos sócios do empreendimento. “Será uma experiência única para o público, por ter a oportunidade de estar muito próximo dos artistas preferidos”.

O show com a dupla já aconteceu nas unidades de São Paulo e de Brasília, e os ingressos se esgotaram rapidamente. Agora é a vez da “Disney do Churrasco” de Curitiba receber a atração.

A Fazenda Churrascada Curitiba iniciou sua operação em janeiro e 2023, num casarão imponente no Rebouças. A marca, que já é sucesso em São Paulo e em Brasília, nasceu do desejo de replicar um pouco da experiência da Churrascada – maior festival de churrasco do mundo – em casas especiais espalhadas pelo Brasil.

Serviço

O que? Cesar Menotti e Fabiano

Onde? Fazenda Churrascada Curitiba, Rua Brigadeiro Franco, 3991.

Quando? dia 24/07/24, quarta-feira, às 20h.

Quanto? mesas a partir de R$800 (4 lugares).

Onde comprar? Link para a compra e informações adicionais: http://bit.ly/3VsYXMh

