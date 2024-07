Após o sucesso da edição 2023, Oktober Curitiba, festival que celebra a cultura e a gastronomia da Alemanha, está confirmada no calendário de eventos da cidade em 2024, Em sua primeira edição, a festa reuniu mais de 20 mil pessoas no pavilhão de eventos do Parque Barigui. Neste ano, a Oktober Curitiba será nos dias 18, 19 e 20 de outubro.

Em sua segunda edição, a tradicional festa alemã vai apostar no mesmo formato e nas atrações que fizeram muito sucesso em 2023. O evento será realizado novamente no pavilhão de eventos Parque Barigui, trazendo uma estrutura impecável, que vai ocupar uma área de 10 mil m², contando com bares temáticos, tendas gastronômicas, espaço kids e palco para apresentações musicais, com shows nacionais, e de danças típicas.

“Quando lançamos a Oktober Curitiba, sabíamos que os curitibanos marcavam presença em diversas festas germânicas pelo país. Mesmo assim, ficamos muito surpresos com o sucesso e com a receptividade que tivemos em nossa primeira edição. Agora, Curitiba terá novamente a chance de celebrar a cultura alemã por meio desse grande evento que se consolida no calendário da capital paranaense”, conta Bruno Neves, diretor da SevenX, destacando que na primeira edição da Oktober Curitiba foram consumidos mais de 25 mil litros de chope e 15 mil unidades de pratos típicos.

Quem foi ao evento em 2023 ficou encantado e entrou no clima da festa com diversas atividades tradicionais, que são um grande sucesso ao redor do mundo, como a brincadeiras de serrar o tronco, beber o clássico chope em metro e pregar pregos com agilidade, além da presença do casal Fritz e Frida.

“As brincadeiras trazem um charme todo especial para o evento, fazendo com que os participantes vivenciem experiências que marcam as tradicionais festas germânicas”, explica Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil. O evento contará, também, com um amplo espaço infantil com mais de 300 metros quadrados, brinquedos temáticos e monitoria. A produção é da Planeta Brasil, SevenX e GDO Produções.

Cervejas e sabores clássicos

Como não poderia ser diferente, a nova edição da Oktober Curitiba vai se transformar novamente em um verdadeiro paraíso para quem ama cervejas. Para começar, destaque para o chope puro malte com sabores e aromas do tradicional chope alemão, o mesmo servido na Oktoberfest de Munique há mais de 200 anos.

Assim como em 2023, o evento contará com um espaço dedicado a cervejas artesanais, com mais de 50 opções de chopp, dos mais diferentes estilos, que estarão à disposição do público.

Propondo uma harmonização completa, a Oktober Curitiba contará com uma ampla praça de alimentação com mix variado de produtos, inclusive opções vegetarianas e veganas. Obviamente, o menu terá como grandes estrelas sabores clássicos da Alemanha, como Joelho de Porco, Salsichão Suíno, Salsichão de Vitela e o Hot Dog Alemão.

“Serão diversas opções de pratos, entradas e sobremesas. A cozinha clássica germânica que será muito bem representada com preparos que são consumidos e valorizados em todo o mundo, que aqui serão preparados por grandes nomes da gastronomia paranaense”, explica Bruno Neves.

Concurso da Realeza

Sucesso no ano passado, Oktoberfest de Curitiba está confirmada para este ano. Foto: Ebraim Martini / Divulgação

Para completar a programação com “chave de ouro”, um dos pontos altos da Oktober Curitiba ficará por conta do Concurso da Realeza, que vai mobilizar a comunidade na eleição de suas novas representantes, que encarnam os valores e a essência da festividade. Seguindo a tradição, serão nomeadas uma rainha e duas princesas oficiais da festa.

O concurso vai contemplar uma seletiva geral, que vai triar e indicar candidatas entre as escritas para participar das etapas semifinal e, posteriormente, final, que serão realizadas presencialmente, durante a Oktober Curitiba. A realeza atual, formada por Victoria Liana Reckziegel (rainha), Clarissa Burda (1ª princesa) e Geórgia Rangel (2ª princesa), estará presente na festa para passar as faixas para a realeza eleita na edição de 2024.

“A 2ª edição da Oktober Curitiba contará com tudo aquilo que a tradição alemã exige: comida de qualidade, bebidas especiais, brincadeiras típicas e concursos que irão deixar a capital paranaense no clima da festa. O evento tem tudo para ser um grande sucesso novamente. Serão três dias com foco total em entretenimento, marcado por experiências únicas e repletas de histórias”, completa Patrik.

A 2ª edição da Oktober Curitiba será realizada nos dias 18, 19 e 20 de outubro, no Centro de Eventos Positivo no Parque Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, 2518 – Santo Inácio). A programação completa será divulgada em breve.

Já os ingressos estarão disponíveis, a partir do dia 09 de julho, através do site DiskIngressos ou nos pontos de venda autorizados. Para acompanhar todos os detalhes e atualizações, siga o perfil oficial do evento no Instagram: @oktobercuritiba ou acesse o site oktobercuritiba.com.br.

