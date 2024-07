Novo sorteio do Nota Paraná, na próxima segunda-feira (8), irá distribuir mais de 35 mil prêmios. Nesta semana, foram liberados 59 milhões de bilhetes para consumidores e instituições sociais participantes do programa. Ao todo, 3,14 milhões de consumidores que pediram CPF nas notas fiscais de compras realizadas em março concorrem nesta edição.

No sorteio deste mês, serão oferecidos um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50.

“A ampliação na quantidade de prêmios mensais é um incentivo importante, para que mais pessoas participem do programa e peçam CPF na nota fiscal. Isso não só aumenta a chance de ganhar prêmios, mas também contribui para a concorrência justa no comércio e o combate à sonegação fiscal”, diz Marta Gambini, coordenadora do Programa Nota Paraná.

Sorteios especiais, programados para fevereiro, maio, agosto e dezembro, terão um prêmio de R$ 1 milhão, um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Além dos consumidores, 1.428 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas pelos contribuintes. Foram emitidos 7,58 milhões de bilhetes para essas organizações.

Como participar?

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais. A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Sorteio do Nota Parana

O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo, a partir das 9h30, pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no Instagram, Facebook e YouTube.