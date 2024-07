8 cuidados para ter durante o aviso prévio

Cumprir o aviso prévio é uma obrigação tanto para o empregador quanto para o empregado quando um dos lados decide encerrar o contrato de trabalho em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Durante o período, que geralmente dura 30 dias, o funcionário continua a desempenhar suas funções normalmente, enquanto o patrão tem tempo para procurar um substituto.

Nesse cenário, um ponto importante é o comportamento adequado do funcionário, que deve ser estabelecido antes mesmo do pedido de demissão. “Manter a responsabilidade no emprego atual e comunicar antecipadamente a saída poderá assegurar uma transição suave; além de deixar portas abertas, evitando que os colaboradores que ficam tenham problemas com organização das demandas”, explica Miklos Grof, CEO da Company Hero.

Dito isso, confira as condutas a serem seguidas durante o aviso prévio:

1. Mantenha a produtividade

Continue a realizar suas tarefas diárias com o mesmo nível de empenho e qualidade de antes da comunicação do aviso prévio.

2. Respeite os horários

É fundamental chegar no horário e cumprir a jornada de trabalho conforme estabelecido. Evite faltas injustificadas ou atrasos que possam prejudicar o fluxo das demandas.

3. Comunique-se de forma clara e profissional

Informe claramente sobre o andamento de projetos, entregas e responsabilidades que precisarão ser transferidas para outros colegas.

4. Treine e oriente os substitutos

Dedique tempo para treinar o seu substituto ou colegas que assumirão suas responsabilidades, garantindo que a continuidade do trabalho não seja prejudicada.

Mesmo após sair da empresa, a confidencialidade continua sendo importante (Imagem: fizkes | Shutterstock)

5. Mantenha a confidencialidade

Continue a respeitar a confidencialidade das informações da empresa. Evite divulgar dados sensíveis ou estratégicos a terceiros.

6. Respeite normas e políticas da empresa

Siga todas as políticas, as regras e os regulamentos da empresa durante o período de aviso prévio. Mantenha uma atitude profissional e evite comportamentos que possam ser considerados antiéticos ou prejudiciais à organização.

7. Organize e limpe o espaço de trabalho

Deixe seu local de trabalho organizado e limpo, facilitando a transição para quem ocupará o seu cargo.

8. Saia de maneira positiva

Deixe a empresa de forma amigável, evitando conflitos ou confrontos desnecessários.