Após confirmar a chegada do atacante Wandson, artilheiro do Campeonato Cearense, o Paraná pode acertar com mais um reforço para a disputa da Série B do Brasileiro. Trata-se do volante Higor Meritão, 26 anos, que estava na Ferroviária-SP.

Revelado pelo Monte Azul, o jogador acumula passagens por Olímpia, Santacruzense, Botafogo-PB, XV de Jaú, Velo Clube e Botafogo-SP. Meritão disputou a Segundona do ano passado pelo clube de Ribeirão Preto.

Nesta temporada, o volante jogou oito partidas pela equipe de Araraquara e marcou um gol. Caso acerte com o Tricolor, Meritão disputará posição com Jhony Douglas, Luan, Bruno, Carlos Dias, Gabriel Kazu e Kaio.

