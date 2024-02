Garmisch-Partenkirchen volta a receber o BMW Motorrad Days

Depois de dois BMW Motorrad Days de sucesso em Berlim, em 2022 e 2023, a BMW Motorrad dará continuidade ao formato lendário dos eventos anteriores em 2024. O maior encontro BMW Motorrad do mundo retornará a Garmisch-Partenkirchen, nos alpes alemães. Esta é a resposta da BMW Motorrad ao desejo sincero dos fãs de todo o mundo por uma cultura motociclística não adulterada, uma atmosfera de festa e experiências de condução únicas num cenário alpino de tirar o fôlego.

Há mais de 20 anos, os BMW Motorrad Days têm sido um destaque e uma obrigação no calendário anual dos fãs de motos de todo o mundo. Nos últimos dois anos, o maior encontro mundial dedicado à marca BMW Motorrad foi realizado em Berlim, no coração da Europa, onde as motocicletas BMW são fabricadas há mais de 50 anos. Juntamente com funcionários da BMW Motorrad de todo o mundo, o BMW Motorrad Days 2023 em Berlim marcou um capítulo importante na história da empresa, por ocasião de seu 100º aniversário.

Por meio dos BMW Motorrad Days, a BMW Motorrad mantém um forte vínculo emocional com a sua comunidade em todo o mundo. O maior encontro BMW Motorrad do mundo teve como sede Garmisch-Partenkirchen por 18 anos consecutivos, em meio ao magnífico panorama alpino.

E que melhor localização para o “Ano da GS” do que Garmisch-Partenkirchen, com os seus arredores magníficos, estradas sinuosas e passagens alpinas próximas. É o terreno ideal para passeios de moto únicos – especialmente com o lendário ícone da condução de aventura.

É por isso que os BMW Motorrad Days regressam a este local lendário no “Ano da GS”. Durante três dias, de 5 a 7 de julho, a BMW Motorrad irá emocionar a comunidade internacional aos pés da montanha Hausberg, com novos produtos, expositores, shows, test-rides e, por último, mas não menos importante, o estilo de vida tradicional bávaro e a lendária atmosfera de festa.