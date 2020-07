Novidade no Brasileirão 2020, o Red Bull Bragantino é o único dos 20 clubes da elite que não tem contrato de transmissão com a Globo em TV aberta. Teoricamente, a falta de acordo também deveria tirar o clube do fantasy game Cartola FC, como aconteceu com o Palmeiras nas primeiras rodadas da temporada passada.

Porém, mesmo que de maneira genérica, a equipe de Bragança Paulista aparece no game lançado nesta semana. Nome e escudo reais não são utilizados, mas todo o elenco de 28 jogadores está detalhado no Cartola, disponível para escalação. Não há fotos dos atletas, no entanto.

A reportagem procurou a Globo para entender os motivos da inclusão. Na resposta via assessoria de imprensa, a empresa alega que estar no jogo é “positivo” para ao clube, mesmo que de maneira genérica. “O Cartola, como maior fantasy game de futebol do mundo, ​é uma forma de entretenimento sobre o campeonato e gera um grande engajamento entre torcedores, potencializando o interesse pelo clube e pela competição como um todo”.

A Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná apurou que o Red Bull Bragantino, mesmo não tendo vínculo com a emissora, não vai questionar a presença no game judicialmente. A negociação pelos direitos de TV ainda segue em curso.

Individualmente, contudo, os atletas que foram incluídos no Cartola podem processar a Globo caso sintam-se lesados. Não há há exploração da imagem do clube e dos atletas, mas o jogo utiliza o chamado “nome desportivo” dos jogadores, o que pode ser questionado por cada um deles.

Veja posição oficial da Globo:

“Optamos por não usar o escudo do Bragantino no Cartola FC porque ainda não temos um acordo com o clube para a temporada 2020 do Brasileirão. Mas acreditamos ser positiva para o clube a inclusão das informações de seus jogos no game, mesmo sem o uso de fotos dos jogadores e das marcas do clube, já que o Cartola, como maior fantasy game de futebol do mundo, ​é uma forma de entretenimento sobre o campeonato e gera um grande engajamento entre torcedores, potencializando o interesse pelo clube e pela competição como um todo”.

