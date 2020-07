O atacante Neílton está cada vez mais perto do Coritiba e deve desembarcar em Curitiba nesta sexta-feira (24). Pelo menos é o que garante Paulo Carneiro, presidente do Vitória, clube com o qual o jogador tinha vínculo.

“Amigo, esqueça (a permanência de Neilton). Vitória nunca mais na vida vai pagar R$ 300 mil a jogador nenhum. Neilton está fora, se apresenta ao Coritiba hoje, graças a Deus”, afirmou o dirigente, em entrevista ao Resenha na Rede.

Aos 26 anos, Neílton é aguardado pelo Coxa para realizar os exames médicos e assinar contrato até o final de 2022. A contratação é um pedido do técnico Eduardo Barroca, que queria um jogador de velocidade para o ataque.

Nesta temporada, o atleta estava emprestado ao Hatta Clube, dos Emirados Árabes Unidos, pelo qual entrou em campo sete vezes e marcou um gol. No ano passado, ele jogou pelo Internacional, com um gol em 28 jogos. Já pelo Vitória, fez 86 jogos entre 2017 e 2018, marcando 28 gols.

