Técnico vu o Coritiba fazendo jogos equilibrados contra o Paraná e espera dificuldades diante do Cianorte. Foto: Divulgação/Coritiba

Para o técnico Eduardo Barroca, o Paraná Clube valorizou a classificação do Coritiba às semifinais do Campeonato Paranaense. Com uma vitória por 2×1 nessa quinta-feira (23), o Coxa confirmou a vaga para encarar o Cianorte na sequência do mata-mata.

Mesmo vencendo o Tricolor nos dois confrontos, o treinador fez questão de destacar o nível de organização do rival, que também foi derrotado na fase de classificação.

“Apesar de a gente ter terminando a primeira fase em primeiro lugar, enfrentamos a equipe mais forte que poderíamos ter no confronto. Foi um bom desafio, foi bom ter passado por essa etapa. Dois jogos difíceis, equilibrados, contra uma equipe bem treinada. É importante para o nosso crescimento quando encontramos problemas no jogo”, frisou o comandante coxa-branca.

Barroca se disse satisfeito com o desempenho no retorno, mas espera recuperar logo o nível anterior à paralisação do futebol por causa da pandemia de Covid-19. Especialmente porque o duelo contra o Leão do Vale do Ivaí, segundo o treinador, também será complicado. Na primeira fase, o Coritiba venceu por 2×0, com dois gols de bola parada.

“Evidente que ainda não estamos jogando no nível que a gente pode, no nível que a gente estava jogando quando paramos, mas naturalmente a gente vai crescer, ajustar uma série de pontos. Novamente vamos enfrentar um adversário muito difícil, tinha falado quando enfrentamos o Cianorte anteriormente, que é um adversário muito bem organizado, muito bem treinado, pelo João Burse”, elogiou.

+ Cristian Toledo: tensão, emoção e Coxa classificado

“É um time bem organizado e temos também a dificuldade pela viagem, pelo desgaste. Mas temos uma confiança grande que temos um potencial para crescer, evoluir e brigar pelo resultado que nos credenciaria à final do Paranaense”, concluiu Barroca. O primeiro confronto com o Cianorte será já nesse domingo (26), às 16 horas, no interior do estado.

+ Mais do Coxa:

+ Assista aos gols da vitória do Coritiba sobre o Paraná Clube

+ Coritiba faz duas novas propostas pra Justiça após ter Ato Trabalhista negado

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?