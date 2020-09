O Palmeiras assumiu a liderança entre os times mais transmitidos pela Globo no Brasileirão 2020. O clube paulista será exibido, ao todo, seis vezes nas 15 primeiras rodadas do campeonato, de acordo com a tabela detalhada divulgada pela CBF.

Anteriormente, quando apenas as transmissões das dez primeiras rodadas haviam sido divulgadas, Santos e Fluminense dividiam o primeiro lugar, com quatro partidas cada na TV aberta.

Como o contrato com a emissora premia os times de acordo com o número de partidas exibidas, os seis duelos representam receita de R$ 7,2 milhões brutos ao Porco.

Logo atrás na lista aparecem Flamengo, Fluminense, Grêmio, Santos. Cada equipe recebe R$ 6 milhões pelos cinco confrontos mostrados ao vivo.

Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Coritiba, São Paulo, Vasco terão quatro jogos transmitidos, o que equivale a R$ 4,8 milhões por time. A exceção é o Coxa, que fechou com a emissora uma cota fixa pela temporada e não tem direito à quantia referente ao número de partidas selecionadas para a grade da emissora.

No ano passado, o Athletico foi a equipe mais transmitida pela Globo no Brasileirão. Foram 18 partidas exibidas na TV aberta ou no site GloboEsporte.com, número que representou cerca de R$ 21,6 milhões para os cofres do Furacão.

Nesta temporada, o Rubro-Negro está sumido da TV aberta. O primeiro jogo será contra o Flamengo, no Maracanã, na 13ª rodada.

Veja o ranking completo:

6 jogos – Palmeiras

5 jogos – Flamengo, Fluminense, Grêmio, Santos

4 jogos – Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Coritiba, São Paulo, Vasco

2 jogos – Botafogo, Fortaleza, Internacional e Sport

1 jogo – Athletico, Ceará, Goiás, Red Bull Bragantino

