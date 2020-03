Paralisado por tempo indeterminado desde segunda-feira (16), o Campeonato Paranaense 2020 tem seu futuro totalmente em aberto por causa da pandemia do novo coronavírus. Após o término da primeira fase, já com os oito times do mata-mata definidos, a principal questão é se o torneio vai ou não ser retomado.

Enquanto isso, os próprios times divergem sobre o que fazer. O FC Cascavel, por exemplo, sugere que a disputa seja encerrada com a classificação da primeira fase. O Coritiba, que terminou em primeiro, seria consagrado o campeão. A Serpente ficaria com o vice.

“O título seria do Coxa, conquistado na bola, dentro de campo. Nosso Estadual é o único que tem condição de liquidar dessa forma”, disse o presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva. Procurado, o Londrina é partidário da solução.

Quinto colocado, o Cianorte também acredita que o campeonato deve ser encerrado agora, mas sem definição sobre o campeão. Paraná Clube e Rio Branco não responderam.

Extraoficialmente, o Athletico diz que é a favor da adequação do calendário nacional à Europa e, assim, haveria datas para o término do Estadual. Já o Coritiba, neste momento, apoia que o Estadual deve ser finalizado em campo.

“Nossa posição atual é de esperança, no sentido de que ainda poderemos retomar o campeonato. Entretanto, o agravamento das notícias pode impor uma realidade diferente. Em não havendo mais datas, caberá à Federação decidir como irá terminar o campeonato”, afirmou Eduardo Bastos de Barros, vice do Coxa.

O Operário, por outro lado, propõe que o Paranaense seja retomado, assim que possível, a partir das semifinais, com jogos únicos. Nesse cenário, os confrontos seriam Coritiba x Operário e FC Cascavel x Athletico.

De acordo com o gestor do Fantasma, Álvaro Góes, a saída ajudaria clubes que não tem calendário para o restante do ano, como Rio Branco e Cianorte. O Leão da Estradinha, inclusive, deixou de pagar salários para os jogadores e também demitiu toda comissão técnica após a suspensão do campeonato.

Góes, no entanto, acredita que a Federação Paranaense de Futebol (FPF) buscará para um consenso entre os times caso a paralisação prossiga.

“Conversei com o Hélio Cury (presidente da FPF) após o jogo do Londrina (em 15 de março)… Ele foi bem categórico quando falou comigo. Acho que os clubes tem que sentar e tomar a decisão, a FPF não vai chegar e impor nada. Ele não vai ser louco de fazer isso”, argumentou o dirigente.

Nesta semana, Cury disse à rádio Transamérica que seria uma incoerência não terminar o campeonato em campo. A reportagem tentou contato, sem sucesso, com o presidente da FPF. Caso a entidade se pronuncie, a matéria será atualizada.

Veja a posição dos clubes sobre o Paranaense 2020:

Athletico

O clube ainda estuda a situação, mas é a favor da adequação ao calendário nacional ao europeu e, com datas disponíveis, da retomada do torneio.

FC Cascavel

Quer o encerramento do campeonato com base na classificação da primeira fase, com o Coritiba campeão.

Cianorte

Quer o encerramento do campeonato sem definição de campeão.

Coritiba

O clube espera a retomada do campeonato. Caso não seja possível, apoia decisão tomada pela FPF.

Londrina

Quer o encerramento do campeonato com base na classificação da primeira fase, com o Coritiba campeão.

Operário

É a favor da continuidade a partir das semifinais, com os quatro primeiros colocados da primeira fase. Caso não seja possível, quer o encerramento do campeonato sem definição do campeão.

Rio Branco

Não respondeu à reportagem.

Paraná

Não respondeu à reportagem.

