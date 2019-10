O Paraná Clube apostou em uma estratégia defensiva, mas não deu certo. De virada, o Sport venceu o Tricolor por 2×1, nesta quarta-feira (23), em Recife, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa a equipe com 44 pontos, em outra oportunidade perdida de se aproximar do G4.

Um bom resultado no jogo era essencial para que a equipe paranista seguisse acreditando no acesso, pois a derrota deixaria o sonho do acesso mais distante. Em um primeiro tempo fraco do Paraná e uma segunda etapa que o time seguiu apenas se defendendo e jogando muito mal, o Paraná foi eficiente em uma das únicas oportunidades que criou em todo o jogo e balançou as redes do adversário. Porém, o time não conseguiu segurar o ímpeto dos donos da casa, que igualaram e conseguiram a vitória.

O Tricolor foi a campo com um esquema tático diferente, já que o técnico Matheus Costa apostou na presença de três zagueiros em sua formação. Foi a primeira vez que o treinador utilizou essa opção em sua defesa em toda sua trajetória à frente da equipe, em duas temporadas diferentes.

Como já era esperado, os donos da casa começaram a partida pressionando e logo aos quatro minutos o goleiro Thiago Rodrigues precisou trabalhar. Fabrício não conseguiu segurar Norberto, que passou pelo marcador pela direita e mandou o cruzamento para Hernane. O atacante cabeceou e o camisa 1 do Paraná precisou pular no canto para afastar.

Aos 29, um lance polêmico. Guilherme cobrou escanteio e Hyuri cabeceou forte no canto esquerdo. Thiago Rodrigues teve rápido reflexo e afastou, mas os jogadores do Sport reclamaram que a bola havia entrado. O árbitro não assinalou o gol.

O Leão ainda chegou com perigo aos 43, quando Leandrinho chutou forte da entrada da área e a bola bateu na trave esquerda de Thiago Santos.

O Tricolor não assustou os donos da casa em todo o primeiro tempo e teve poucas oportunidades até mesmo para manter a posse da bola. Sem criatividade no meio campo e nenhum poder ofensivo, o time se concentrava apenas em se defender e, assim, evitar o prejuízo. O time não criou nenhuma chance de gol nos 48 minutos que durou a primeira metade do confronto. Na segunda etapa o jogo continuou igual, com a equipe pernambucana tendo amplo domínio do jogo, agredindo o Paraná Clube, enquanto o Tricolor só se defendia e torcia para que o jogo acabasse o quanto antes.

Aos 23 minutos, Alesson conseguiu ficar com a bola, dar um belo drible em Adryelson, mas na hora de finalizar isolou a bola.

Uma jogada, aos 27 minutos mudou todo o rumo do jogo. O Paraná Clube, que não tinha exigido nenhuma defesa do goleiro Luan Polli, chegou ao gol com a bola parada. Matheus Anjos, que tinha entrado minutos antes no lugar de Jenison, foi para a cobrança e o zagueiro Fabrício fez o gol do tricolor.

Quando parecia que o Paraná arrancaria uma vitória decisiva, o leão deu a resposta. Aos 35 minutos, o matador Hernane mandou uma bomba da intermediária e garantiu o gol dos donos da casa. Logo depois, na base da pressão, o time pernambucano marcou com Guilherme e garantiu a virada. O Tricolor volta a campo na próxima segunda-feira (28), na Vila Capanema, diante do Londrina. O jogo acontece a partir das 20h.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 31ª Rodada

SPORT 2×1 PARANÁ CLUBE

Sport

Luan Polli; Norberto (Elton), Rafael Thyere, Adryelson (Cleberson) e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho (Pedro Carmona); Hyuri, Guilherme e Hernane.

Técnico: Guto Ferreira

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Leandro Almeida (Léo Príncipe), Fabrício e Guilherme Santos; Fernando Neto, Jhemerson (Luiz Otávio) e Alesson; Judivan e Jenison (Matheus Anjos).

Técnico: Matheus Costa

Local: Ilha do Retiro (Recife-PE)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Katiuscia M. Berger Mendonça (ES)

Gols: Fabrício 27, Hernane 35 e Guilherme 41 do 2º

Cartões amarelos: Guilherme (SPO); Leandro Almeida, Léo Príncipe (PR)

Renda: R$ 294.216,00

Público total: 14.799