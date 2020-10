Sem vencer há cinco rodadas, o Paraná Clube não só saiu do G4 da Série B, como também viu os principais adversários abrirem uma certa vantagem na briga pelo acesso à elite.

A última vez que o Tricolor ganhou na segunda divisão foi na 10ª rodada, quando bateu o CRB por 2×0. Na ocasião, o time paranista era o vice-líder da competição, com 20 pontos, um a menos que o líder Cuiabá e três a mais que o América-MG, o quinto colocado.

Só que de lá pra cá, foram três empates e duas derrotas. A equipe somou apenas três pontos e caiu para o sexto lugar. Neste período, só pontuou mais que o Náutico (que fez dois pontos) e Oeste, o lanterna (que só conquistou um). Uma queda de desempenho que está aliada com o pelotão de cima aproveitando as oportunidades.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Líder na décima rodada, o Cuiabá segue na ponta com folgas. O time somou 11 dos últimos 15 pontos e agora está nove à frente do Paraná. A Chapecoense, que era a quarta colocada, com 17, agora tem 26 e subiu para o segundo lugar, com a mesma pontuação do América, que somou nove pontos e entrou no G4. Por fim, a Ponte Preta, que ganhou dois jogos e perdeu três, está na quarta colocação.

Sétimo colocado cinco rodadas atrás, o Juventude conquistou sete pontos neste período e já é o quinto. Se não bastasse isso, o Tricolor viu o pessoal que estava em baixa se aproximar e, em caso de derrota, pode terminar a 16ª rodada até em nono. Em sétimo na tabela, o Avaí vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos e agora soma 22 pontos, apenas um a menos que o time paranista.

O próximo compromisso do Paraná é no domingo (18), às 20h30, na Vila Capanema, contra o Sampaio Corrêa, que também vem em ascensão. O clube maranhense venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos, saiu da zona de rebaixamento e tem a melhor campanha da Série B neste período. Ou seja, um duelo que não será fácil, mas é fundamental para o Tricolor buscar uma reação.

