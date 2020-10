Líder do elenco, o meia Renan Bressan pediu desculpas ao torcedor do Paraná Clube pela goleada por 4×0 sofrida para o CSA, neste sábado (10).

“É vergonhoso o que a gente fez. Peço desculpas ao torcedor. É criar vergonha na cara, assumir a responsabilidade e fazer muito mais”, disse ele, em entrevista ao canal Sportv, ainda na saída do gramado do Rei Pelé.

O resultado aumentou a sequência negativa do Tricolor na Série B. Já são cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas. O revés foi o pior do time paranista em 2020. Até aqui, o time tinha sofrido 11 derrotas, sendo que em nenhuma tomou mais que dois gols.

“Temos que nos desculpar com o torcedor. Foi a pior atuação que tivemos no ano. Vai faltar tempo pra falar o que deu de errado na entrevista. Fica inviável tentar explicar, é levantar a cabeça”, acrescentou o técnico Allan Aal.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Apesar do momento ruim, O Paraná segue próximo do G4, na sexta colocação, com 23 pontos, a um do Juventude, que é o quarto.

O próximo desafio do time paranista só acontece na próxima semana, no domingo (18), contra o Sampaio Corrêa, na Vila Capanema.

