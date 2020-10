O Paraná deve anunciar nos próximos dias a contratação de mais um zagueiro para suprir a saída de Roberto, que foi devolvido ao Internacional para ser submetido a uma cirurgia no joelho.

O nome que está na mira da diretoria paranista é o de Philipe Maia, 25 anos, que estava no Estoril, de Portugal. O defensor estava praticamente certo com o ABC-RN, mas a proposta do Tricolor seria mais vantajosa. A informação é da Rádio Banda B.

Revelado pelo Atlético Sorocaba-SP, o zagueiro possui passagens também por Avaí, Mirassol, Guarani e Vila Nova. Caso acerte com o Paraná, Philipe Maia reencontrará Fabrício. Os dois atuaram juntos no Bugre, em 2018.

No momento, o técnico Allan Aal possui apenas quatro opções para o setor defensivo: Salazar, Fabrício, Hurtado e Guilherme Lacerda. Os dois primeiros, entretanto, se recuperam de contusões e têm sido desfalques nos últimos jogos.

