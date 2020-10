O Paraná Clube anunciou, na tarde desta quarta-feira (7), a renovação do contrato com o lateral-direito Paulo Henrique. O vínculo, que acabava no final de 2020 foi prorrogado até dezembro de 2021.

“Estou muito feliz com a renovação, o Paraná possui um grupo competitivo e temos potencial para buscar nossos objetivos na competição”, disse ele, em entrevista ao site oficial do Tricolor.

Paulo Henrique é o jogador com a maior média de dribles certos na Série B e o segundo com mais desarmes.



Até aqui, Paulo Henrique é o líder em dribles certos da Série B, com média de 2,5 por jogo, e o segundo que mais desarma na competição, média de 3,46 por partida. Além disso, já deu três passes para gols.

Números que chamaram a atenção de outras equipes. Mesmo assim, o camisa 2 optou por seguir no clube.

