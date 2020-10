O Paraná Clube segue fora do G4 da Série B. Neste sábado (10), o Tricolor foi goleado pelo CSA, por 4×0, em Maceió, e não conseguiu reencontrar o caminho da vitória. Já são cinco jogos sem vencer – com três empates e duas derrotas.

O Azulão aproveitou as falhas defensivas do time paranista para anotar três dos seus quatro gols em menos de 25 minutos do primeiro tempo. Paulo Sérgio, que balançou as redes três vezes, sacramentou a vitória na segunda etapa.

O resultado faz a equipe cair para a sexta colocação da Série B, com 23 pontos, a um do G4. O próximo desafio só acontece na próxima semana, no domingo (18), contra o Sampaio Corrêa, na Vila Capanema.

Com uma maior posse de bola, o Paraná tomou a iniciativa nos primeiros minutos, mas foi o CSA, em sua primeira chegada, quem abriu o placar. Pimpão recebeu pela direita, avançou e cruzou para Paulo Sérgio. O atacante apareceu na área e finalizou forte, sem chances para o goleiro Alisson.

Aos 15, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli viu toque de mão de Salazar na área e assinalou o pênalti para o time da casa. Paulo Sérgio, um velho conhecido da torcida paranista, foi para a bola e ampliou.

O Azulão seguiu em um ritmo intenso e chegou ao seu terceiro gol. Andrigo recebeu pela esquerda, deixou Toninho no chão e fez um bonito gol. Com problemas defensivos, o Tricolor esboçou uma reação aos 25, em cobrança de falta de Bressan, mas o goleiro Matheus Mendes salvou.

No segundo tempo, o técnico Alan Aal voltou com quatro mudanças, alterando quase todo o setor ofensivo paranista. Mas não adiantou. Aos oito, Paulo Sérgio aproveitou mais uma falha da defesa do Tricolor para marcar o seu terceiro gol e o quarto do CSA.

O quinto quase veio com Yago, mas Alisson fez um milagre. Com o jogo definido, o Azulão só controlou o resultado, enquanto o time paranista não conseguiu criar nenhuma oportunidade para diminuir.

Ficha técnica

Série B

15ª rodada

09/10/2020

CSA 4×0 PARANÁ

CSA

Matheus Mendes; Diego Renan (Norberto), Cleberson (Ignácio), Luciano Castán e Rafinha (Igor Fernandes) ; Geovane, Yago (Marquinhos) e Nadson (Pedro Júnior); Rodrigo Pimpão, Andrigo e Paulo Sérgio.

Técnico: Mozart.

Paraná

Alisson; Toninho (Kaio), Salazar , Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas; Higor Meritão (Vitinho) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Vitinho), Marcelo (Bruno Xavier) e Léo Castro (Bruno Gomes).

Técnico: Allan Aal.

Local: Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG)

Gols: Paulo Sérgio,9 e 17, e Andrigo, 22 do 1º; Paulo Sérgio 8 do 2º

Cartões amarelos: Pedro Júnior (CSA); Salazar, Kaio (PRC)

