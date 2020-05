O elenco do Paraná Clube volta aos treinamentos nesta segunda-feira (4), após pouco mais de um mês de férias. No entanto, as primeiras atividades serão todas on-line, com os jogadores em casa.

A tendência é que, aos poucos, todo o grupo se reapresente para as atividades no CT Ninho da Gralha. Mas, nesta primeira semana, as atividades serão todas em home office.

A partir da outroa segunda, dia 11, os atletas se apresentarão em pequenos grupos, para que não haja aglomerações nos gramados. Ou seja, o elenco será dividido e trabalhará em horário reduzido, para que todos possam fazer as atividades no mesmo dia.

Somente no dia 18, daqui duas semanas, é que a expectativa é de que todos os jogadores estejam à disposição do técnico Allan Aal para realizar treinamentos táticos, embora ainda não haja uma previsão para que o futebol volte a acontecer no Brasil.

O útlimo jogo do Tricolor foi no dia 15 de março, na derrota por 1×0 para o Toledo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) ainda estuda uma forma para que o Estadual retorne ainda este mês. Porém, depende de uma resposta da Secretaria Estadual da Saúde e do Governo do Paraná.

No entanto, o Paraná Clube se mostra contra pensar em volta de jogos neste momento, apesar do apoio do Ministério da Saúde para que a bola volte a rolar.

