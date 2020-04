Um dos assuntos mais esperados pela torcida do Paraná na temporada de 2020 é o desfecho da novela envolvendo uma parceria para o departamento de futebol. No entanto, com a paralisação do futebol, as negociações também acabaram sendo interrompidas.

De acordo com o presidente do Tricolor, Leonardo Oliveira, o clube aguarda o retorno do futebol para voltar a colocar o assunto na mesa do Conselho Deliberativo.

“Os processos da parceria estão ativos, temos coisas engatilhadas, mas, a falta de competição, prejudica o andamento da negociação. Temos propostas do exterior e do Brasil. Algumas estão mais vivas, mas é um processo que o conselho vai voltar a discutir com o retorno das atividades”, disse o dirigente, em entrevista à Rádio Banda B.

Oliveira confirmou que há duas propostas mais avançadas, mas não revelou os nomes dos investidores.

