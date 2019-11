O atacante Pimentinha não faz mais parte do elenco do Paraná Clube. O jogador de 32 anos alegou problemas familiares e pediu para rescindir o contrato.O atleta chegou a participar de toda a preparação para o confronto do Tricolor contra o São Bento, que aconteceu na noite de terça-feira (12), mas acabou chegando a um acordo com a diretoria.

Contrato em agosto, o jogador entrou em campo em oito partidas, em todas vindo do banco de reservas. Mesmo que em nenhuma das oportunidades ele tenha começado entre os titulares, era muito acionado pelo técnico Matheus Costa por sua característica de velocidade e suas jogadas com dribles.

No último jogo dele pelo Paraná, Clube, por exemplo, no empate em 0x0 com o Vitória, na Vila Capanema, Pimentinha entrou logo no início da segunda etapa.

A assessoria de imprensa do clube informou que a decisão foi do atleta, que alegou questões familiares e que, por isso, precisava se afastar do time. No treino realizado na última segunda-feira (11), na Vila Capanema, o atacante estava participando normalmente das atividades, com os reservas.

