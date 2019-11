Os bastidores que envolveram a vitória do Paraná Clube por 2×1 em cima do São Bento, na noite de terça-feira, na Vila Capanema, fizeram toda a diferença para empurrar o time na conquista dos três importantes pontos. Com recepção calorosa, arquibancada ‘empurrando’ e a união do grupo, o Tricolor conseguiu segurar a pressão adversária, que ‘martelou’ muito na etapa final de jogo, e saiu de campo de cabeça erguida rumo aos três embates que restam na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor venceu o time de Sorocaba, pela 35ª rodada da competição, e agora soma 54 pontos. Ainda que esteja na sexta colocação, existem chances matemáticas reais para seguir acreditando na Primeira Divisão. Na chegada ao estádio, a delegação foi recebida com uma ‘rua de fogo’, com a torcida cantando e demonstrando todo o apoio necessário. Sinalizadores vermelhos deixaram o clima ainda mais motivador para os jogadores.

A arquibancada, com bom público – considerando a baixa média do time na Segundona -, fez o seu papel e em um momento de mais inspiração, chegou a acender as luzes do celular, como acontecia na campanha do acesso em 2017. Foram 8.598 pessoas que viram a entrega do time, que foi superior no primeiro tempo, mas jogou na base da raça no segundo.

O time sofreu muita pressão na etapa complementar. Havia quem tirasse as jogadas do São Bento ‘com os olhos’. E foi assim, em cada ‘uhhh’, que o Tricolor foi segurando o placar até o último segundo. Na reta final, os jogadores do banco de reservas se levantaram e passaram a gritar com os companheiros, incentivando, dando a força necessária para os atletas aguentarem firme o ‘bombardeio’.

Ao apito final, o alívio. Como não poderia deixar de ser, o time se abraçou, e ainda no gramado, os jogadores formaram um círculo demonstrando união pelo momento importante na campanha da Segundona 2019. Agora, o Paraná Clube segue para outras três batalhas: Atlético-GO, Criciúma e Botafogo-SP. A demonstração dada no confronto com o São Bento é de que o time vai, sem dúvidas, com muita raça e disposição para esses jogos.