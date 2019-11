O Paraná Clube venceu de virada o São Bento, por 2×1, e manteve viva a esperança de acesso à elite do futebol nacional. Nesta terça-feira, o Tricolor recebeu o time de Sorocaba na Vila Capanema, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e com gols de Matheus Anjos e Eder Sciola se garantiu no grupo que ainda briga por um espaço no G4 da competição. Agora, o time paranista é o sexto na tabela, soma 54 pontos, e está a três do Atlético-GO, o quarto colocado.

Os donos da casa estavam dispostos a fazer sua parte após as vitórias de América-MG, Atlético-GO e Coritiba e, logo no início da partida, em cobrança de escanteio de Matheus Anjos, Fernando Neto cabeceou e a bola passou muito perto da trave. Era o indício de que o time buscaria o domínio. O Tricolor mandava na partida, mas aos 11 minutos Leandro Almeida derrubou Zé Roberto na primeira chegada com perigo do adversário à área paranista. O atacante foi para a cobrança direta e não desperdiçou. Thiago Rodrigues caiu no canto esquerdo e chegou a encostar na bola, mas não evitou o prejuízo.

O gol não desanimou a equipe da Vila Capanema, que virou o placar em pouco tempo. Aos 18, Matheus Anjos recebeu na entrada da área e chutou. A bola desviou na defesa adversária, enganou o goleiro, e entrou. O meia deixou tudo igual e nem houve tempo para a primeira comemoração, pois o segundo veio na sequência. Dois minutos depois, Eder Sciola fez o gol da virada. A jogada começou com Matheus na esquerda. O camisa 10 inverteu a jogada, Jenison apenas protegeu, e a bola ficou na direita com o lateral, que que avançou e chutou cruzado.

Pressionando até o fim da primeira etapa, a equipe paranista tentou ampliar, teve chances, mas foi para os vestiários com a vitória parcial de 2×1. No segundo tempo, o Tricolor time voltou a ter maior domínio da situação. Ainda que trocasse passes com mais calma, mantendo a tranquilidade e fazendo de tudo para esfriar os ânimos do adversário, continuou criando algumas oportunidades. Porém, conforme o relógio foi passando, o Paraná preferiu jogar se fechando e começou a sofrer diversas investidas do adversário.

A estratégia passou ser apenas a defesa, apostando somente nas chances criadas no contra-ataque. Fábio Bahia e Guilherme Romão assustaram. E, para variar, Thiago Rodrigues salvou. Os donos da casa ainda tiveram três chances com Bruno Rodrigues, mas a bola não entrou. E foi assim, no sufoco, que o Tricolor conseguiu segurar o placar e garantiu a continuidade da luta pelo acesso. E o próximo compromisso do Tricolor, é justamente, um confronto com o Atlético-GO, sexta, em Goiânia.

Ficha técnica

SÉRIE B

35ª Rodada – 2º Turno

PARANÁ CLUBE 2X1 SÃO BENTO

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Fernando Neto, Jhemerson (Luiz Otávio), João Pedro (Vitinho) e Matheus Anjos; Bruno Rodrigues e Jenison (Ramon).

Técnico: Matheus Costa

São Bento

Henal; Marcos Martins, Gérson, Alisson e Guilherme Romão; Fábio Bahia, Doriva (Matheus Guarujá) e Rodolfo; Raphael Martinho (Caio Rangel), Juliano (Paulinho) e Zé Roberto.

Técnico: Marcelo Cordeiro

Local: Vila Capanema

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

Gols: Zé Roberto 12, Matheus Anjos 18 , Eder Sciola 20 do 1º

Cartões amarelos: Thiago Rodrigues (PAR); Gérson, Alisson (SBE)

Renda: R$ 109.867,50

Público Pagante: 8.515

Público Total: 8.598