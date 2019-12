O Paraná Clube decidiu que não vai renovar com o técnico Matheus Costa para a próxima temporada. A informação foi confirmada pelo treinador à reportagem, na tarde desta terça-feira (3).

“Verdade. Não foi realizada nenhuma proposta de renovação. Esperei até este momento e estou livre”, declarou. Desde a derrota para o Atlético-GO, na antepenúltima rodada, quando praticamente decretou o fim da chance de acesso, o encontro era esperado pelo treinador paranista. Antes da rodada final, diante do Botafogo-SP, o treinador falou que aguardava uma reunião, mas também entendia se a posição fosse por outros nomes no mercado.

A definição da diretoria aconteceu no início desta semana, entre o executivo de futebol Alex Brasil e o presidente Leonardo Oliveira, três dias depois do término da Série B. O comandante paranista deu um prazo e a direção não realizou proposta. O contrato de Matheus Costa com o Tricolor se encerrou no último sábado (30).

Em sua segunda passagem, o comandante tem 38 jogos, com 14 vitórias, 14 empates e dez derrotas. O aproveitamento é de 49,1 %. Todas as partidas foram pela Série B depois de assumir o cargo de Dado Cavalcanti, demitido com o término do Estadual.

Em 2017, substituindo Lisca, Matheus Costa conquistou o sonhado acesso à Série A após dez anos na segunda divisão, mas não continuou no ano seguinte por decisão da diretoria, assim como dessa vez.