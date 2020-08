O atacante Rodrigo Rodrigues não faz mais parte do elenco do Paraná. O jogador chegou a um acordo amigável com o clube e se despediu na manhã desta terça-feira (4).

Rodrigo Rodrigues deixa o Tricolor com 11 jogos disputados e nenhum gol marcado. O atleta disputou dois confrontos pela Copa do Brasil e nove pelo Campeonato Paranaense, mas não se firmou.

O centroavante havia sido contratado no início do ano, após ter conquistado o acesso para a Série A com o Atlético-GO em 2019. A tendência é que o Paraná vá ao mercado novamente para contratar mais uma opção para o setor, já que conta apenas com Bruno Gomes para a posição.

Nos últimos jogos, o técnico Allan Aal vinha utilizando Raphael Alemão no setor.

