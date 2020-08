O Paraná Clube anunciou, na manhã desta segunda-feira (3), a sua nova camisa titular para a sequência da temporada. A principal novidade é a volta do branco na vestimenta.

A risca fica entre o pescoço e o símbolo do Tricolor. A explicação é que ela serve “como uma linha ligação, fazendo um elo entre a valentia que carregamos no peito ao nosso escudo”.

O restante do uniforme segue parecido com o que o time vinha usando até então. Nas redes sociais, a torcida se dividiu entre elogios e críticas, justamente por conta do detalhe branco.

A nossa maior marca registrada traz o azul e o vermelho representando a força e a união do paranismo, com detalhes em tom sobre tom. 🔴🔵⚪



É a camisa da casa pra quem tá junto, mesmo quando tá separado. 👊🏼



Compre seu manto! https://t.co/HFJ0nCDPmp#JuntosPorNossasCores pic.twitter.com/HiijlUcyVC — Paraná Clube (de 🏠) (@ParanaClube) August 3, 2020

A estreia da camisa será nesta sexta-feira (7), quando o Paraná inicia sua trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Confiança-SE, às 21h30, em Aracaju.

+ Mais do Tricolor:

+ Em fase de artilheiro, Fabrício vira um dos pilares do Paraná em 2020

+ Paraná mais perto de acerto com volante do futebol paulista

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?