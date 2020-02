O Paraná não esconde que sua principal obsessão nesse princípio de temporada 2020 é avançar na Copa do Brasil. Contra o Bahia de Feira de Santana, nesta Quarta-feira de Cinzas (26), na Vila Capanema, o Tricolor busca uma vaga na terceira fase e, consequentemente, R$ 1,5 milhão em verbas para reforçar o caixa. Não à toa, a equipe decidiu poupar os titulares no confronto fora de casa contra o PSTC, pelo Estadual, o que custou a derrota por 1 a 0 para o lanterna da competição local. Além das dificuldades atuais do elenco ainda em formatação, o histórico da equipe no mata-mata nacional indica que todo cuidado é pouco contra os baianos.

O Paraná já enfrentou quatro times da Bahia desde 1992 pela Copa do Brasil. Embora o retrospecto geral nos seis duelos eliminatórios seja favorável, com 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um detalhe serve de alerta para o Tricolor da Vila. As duas únicas eliminações nesses embates contra os baianos ocorreram justamente contra equipes de menor tradição nacional. E ambas dentro da Vila Capanema. Foi assim contra o Camaçari, mesmo ganhando por 2 a 1 no Durival Britto; e foi assim também diante do Jacuipense, novamente com triunfo em casa por 1 a 0. As quatro vezes em que a equipe paranaense seguiu na competição diante dos baianos foi quando pegou Vitória e Bahia, os dois principais times daquele estado.

A única vez, porém, em que um confronto foi decidido em partida única, seguindo a nova fórmula da competição, foi em 2017. O Paraná despachou o Bahia com um triunfo por 2 a 0 em Curitiba.

Curiosamente, em 1996, quando o Tricolor da Vila eliminou o Vitória, o adversário seguinte foi o Botafogo. É o mesmo cenário que aguarda o vencedor do duelo entre Paraná e Bahia de Feira, que ocorre às 19h15 desta quarta-feira (26).

