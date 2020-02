Em oito rodadas do Campeonato Paranaense, apenas três equipes estão conseguindo atrair uma média superior a quatro mil pagantes nas partidas em que são mandantes. O Coritiba lidera a lista com os melhores números, com 9.026 pessoas que compram ingressos a cada jogo, seguido de Athletico e FC Cascavel, respectivamente. O ranking coincide a presença desses times no topo da tabela de classificação. Por outro lado, quatro equipes do interior não atingiram até aqui sequer a marca de mil pagantes em média por confronto.

Considerando a média de público pagante até aqui nas oito rodadas do Paranaense, foi o Coxa quem mais encheu as arquibancadas. Em cinco jogos como mandante, a equipe, atual líder da competição com 17 pontos, levou uma média de 9.026 torcedores pagantes a cada confronto. A partida que mais levou o torcedor ao Couto Pereira foi no empate em 1 a 1 com o Operário, pela quarta rodada, quando 10.415 pagantes estiveram presentes.

Apesar de o rival ter a melhor média, é do Athletico o jogo com maior público. Na partida diante do Paraná, 13.624 torcedores dos dois times pagaram para ver a disputa, que acabou empatada em 1 a 1. O confronto era válido pela quinta rodada e marcou a estreia oficial do time principal do Furacão. Os comandados de Dorival Júnior fizeram sua primeira apresentação diante do torcedor, já que antes disso disputaram apenas amistosos. O Rubro-Negro é o terceiro colocado no Estadual, com 16 pontos, um a menos que o vice-líder FC Cascavel.

Já o Paraná aparece na modesta sexta colocação, com média de 2.315 pagantes por jogo, sendo sua pior marca contra o FC Cascavel, com 1.271, na quarta rodada, e a melhor na derrota com o Coritiba, por 1 a 0, com 3.848 pagantes, na terceira.

O Cascavel CR é a equipe que menos empolgou o torcedor. Em três jogos no Olímpico regional, a média é de 375 pagantes. No jogo contra o Toledo, para se ter uma ideia dos baixos números, apenas 172 pessoas compraram ingresso. Não muito distante da Serpente estão PSTC, Toledo e Cianorte, que não conseguem nem chegar a mil torcedores no estádio. A única exceção foi no jogo entre o Leão do Vale e Athletico, quando 1.055 torcedores pagantes estiveram nas arquibancadas.

Confira o levantamento de público no Campeonato Paranaense. A pesquisa, feita pelo Globoesporte.com até a sétima rodada e atualizada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná com a oitava rodada, considerou apenas o público pagante dos jogos em que o time foi mandante e, a partir disso, calculou a média nas partidas disputadas.