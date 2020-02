O Paraná vai entrar em campo para o jogo mais importante da temporada até o momento. Uma vitória diante do Bahia de Feira de Santana, pela segunda fase da Copa do Brasil, significará mais R$ 1,5 milhão em caixa ao clube.

O confronto acontece nesta quarta-feira (26), na Vila Capanema, às 19h15, em partida única. Caso haja empate no fim do tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

Tamanha é a importância do embate para o Tricolor, que o técnico Allan Aal chegou a poupar quase todos os titulares na última rodada do Campeonato Paranaense. O resultado foi uma derrota por 1 a 0 para o lanterna PSTC, que não tinha vencido nenhuma vez até aqui.

Agora deixando de lado o Estadual e voltando todas suas atenções para a Copa do Brasil, o treinador paranista deverá fazer ao menos uma modificação no time, no ataque. Após não encontrar o caminho do gol e também ser expulso no último compromisso do time, o centroavante Rodrigo Rodrigues perde a vaga. Raphael Alemão deve atuar centralizado e Marcelo começar entre os onze titulares

Por conta das promoções de ingressos, espera-se um público maior do que a baixa média até aqui no Estadual. O jogo que mais encheu as arquibancadas da Vila neste ano foi na derrota do time por 1 a 0 para o Coritiba, na terceira rodada do Paranaense, com um total 4.311 pessoas no estádio. Em caso de vitória, a renda líquida do jogo será toda destinada aos jogadores como forma de premiação.



No retrospecto das equipes até aqui na disputa, ambas venceram com tranquilidade o primeiro compromisso. Enquanto o Tricolor chegou a esta etapa da competição vencendo o Palmas-TO por 2 a 0, o Tremendão (apelido do Feira), eliminou a Luverdense-MG por 3 a 1.

Caso vença, o Paraná enfrenta o Botafogo na terceira fase.

Ingressos:

As vendas on-line de ingressos foram encerradas.

Dia do jogo (26/02)



Curva Norte: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Reta do Relógio: R$ 70 / R$ 35 (meia)

Social: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira: R$ 90 / R$ 45 (meia)

Cativa: R$ 40

Camarote Individual: R$ 150

Visitante: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Transmissão

A partida terá transmissão no Premiere e no SporTV (menos Paraná). A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL 2020

2ª fase

Paraná x Bahia de Feira



Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Michel; Marcelo, Thiago Alves e Raphael Alemão.

Técnico: Allan Aal



Bahia de Feira

Alan; Walber, Menezes, Paulo Paraíba e Alex Cazumba; Capone, Diones, Guilherme Escuro e Marcone; Fabrício e Deon.



Técnico: Barbosinha



Horário: 19h15

Local: Vila Capanema

Árbitro: Andrey da Silva E. Silva

Assistentes: Helcio Araujo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra

