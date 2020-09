O Paraná deve anunciar nos próximos dias mais dois reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é da Rádio Banda B e foi confirmada pela Tribuna do Paraná. O primeiro deles é o zagueiro Roberto, 22 anos, que pertence ao Internacional e foi oferecido pelo clube gaúcho para repor a saída de Thales, devolvido ao Colorado e negociado com o futebol turco.

Um dos destaques da base do Inter, Roberto disputou apenas duas partidas pelo time profissional nesta temporada – ambas pelo Campeonato Gaúcho. Caso feche com o Tricolor, o defensor disputará posição com Salazar, Fabrício, Hurtado e Guilherme Lacerda.

Retorno de velho conhecido

O meio-campo Vitinho, 30 anos, que passou pelo Paraná no ano passado, também pode desembarcar na Vila Capanema nos próximos dias. Em 2019, o meia fez 11 partidas oficiais pelo Tricolor e marcou um gol.

Neste ano, Vitinho vinha defendendo o Santo André na disputa do Paulistão. Nos últimos dias, o atleta esteve próximo de um acerto com o Juventude, mas, acabou sendo reprovado nos exames médicos por conta de uma lesão no joelho.

