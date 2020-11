O Paraná iniciou a caminha no returno da Série B na última semana com um empate frente ao Confiança, em plena Vila Capanema. Após a partida, o técnico Rogério Micale, que reestreou no comando do Tricolor, ressaltou que o clube deve partir atrás de reforços nos próximos dias.

O clube terá somente até o próximo dia 7 de dezembro para confirmar novos nomes para ‘matar ou morrer’ na Segundona. Para isso, o Paraná terá que fazer trocar entre os inscritos para a competição – a equipe tem direito a cinco alterações.

A tendência é que o Tricolor faça as trocas dos zagueiros Thales e Roberto, que seguem inscritos para a Série B, mas que já deixaram o clube. Outras possibilidades são as mudanças por atletas que possuem contrato se encerrando ao fim deste mês.

São quatro jogadores que possuem vínculo somente até o próximo dia 30: o goleiro Marcos, o volante Kaio, o meio-campo Michel e o atacante Marcelo. Já outros cinco atletas têm contrato até o final de dezembro: o goleiro Filipe, o lateral-esquerdo Juninho e os volantes Jhony Douglas, Luan e Gabriel Kazu.

Confira a relação de jogadores do elenco do Paraná e seus respectivos contratos

GOLEIROS

Alisson (04/2022)

Marcos (11/2020)

Filipe (12/2020)

LATERAIS

Paulo Henrique (12/2021)

Toninho (01/2021)

Jean Victor (01/2021)

Juninho (12/2020)

ZAGUEIROS

Fabrício (12/2021)

Salazar (01/2021)

Hurtado (04/2021)

Philipe Maia (01/2021)

VOLANTES

Jhony Douglas (12/2020)

Higor Meritão (01/2021)

Karl (01/2021)

Luan (12/2020)

Gabriel Kazu (12/2020)

Kaio (11/2020)

MEIAS

Michel (11/2020)

Thiago Alves (12/2021)

Renan Bressan (12/2021)

Guilherme Biteco (05/2021)

Gabriel Pires (12/2021)

Vitinho (01/2021)

ATACANTES

Matheus Matias (01/2021)

Bruno Nunes (01/2021)

Andrey (12/2022)

Marcelo (11/2020)

Bruno Gomes (04/2021)

Wandson (01/2021)

Léo Castro (01/2021)

Lucas Sene (05/2022)

Bruno Xavier (01/2021)

