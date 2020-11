O elenco do Paraná está praticamente formado para o restante da temporada 2020. Nesta segunda-feira (9), foi encerrado o prazo de inscrição de atletas nos clubes da Série B – são 40 jogadores que cada time pode ter na Segundona no total. Entretanto, ainda há a possibilidade de fazer cinco trocas de jogadores até o dia 7 de dezembro – o total são oito, mas o clube já efetuou três trocas, com as saídas do volante Carlos Dias e os atacantes Raphael Alemão e Gustavo Mosquito durante a competição.

Com a dificuldade encontrada no mercado para trazer mais reforços, a solução caseira poderá ser incluir jogadores da base para incrementar o grupo.

Dos atletas que formam o time, 15 chegaram especificamente para a Segundona. O último a desembarcar no Ninho da Gralha foi o atacante Bruno Nunes, anunciado no dia 29 de outubro. Além de Nunes, também vieram entre as contratações finais Matheus Mathias e Philipe Maia. Apesar de pouco acionados, é possível que tenham chances ao longo do returno.

Já no caso do zagueiro Roberto, que veio para reforçar a defesa paranista, ele sofreu lesão no joelho e foi devolvido ao Internacional para a realização de cirurgia e recuperação. Entretanto, o nome do defensor ainda consta como inscrito, assim como o do zagueiro Thales, que se transferiu para o futebol turco.

Com isso, o Paraná pode fazer as trocas por estes atletas que já deixaram o clube ou até por jogadores que possuem contrato somente até o fim deste mês, caso a diretoria não tenha interesse pelas renovações.

Os mais utilizados

Jean Victor é o que mais entrou em campo na Série B. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna.

O Tricolor tem um time-base já desenhado. Considerando apenas os jogos na Série B – 20 até aqui – os atletas que mais entraram em campo e que devem seguir tendo oportunidades com Micale são Jean Victor, que somou 19 jogos, Paulo Henrique, Jhony Douglas, Andrey e Bruno Gomes com 18, Renan Bressan e Higor Meritão, que contabilizam 17, e Alisson, com 16.

Na lista dos que mais vestiram a camisa paranista estão os goleadores do time na competição: Bruno Gomes, com seis gols, Renan Bressan, com seis, e Andrey, com dois. Os líderes em passes a gol também: Paulo Henrique, Jhony Douglas e Bressan, com três assistências cada. Bruno Gomes tem duas.

Podem estrear

Lucas Sene já treinou com os profissionais. Foto: Rui Santos/Paraná.

Além dos recém-chegados, atletas da base podem ter oportunidade. O atacante Lucas Sene vem se destacando no Brasileirão de Aspirantes e, já inscrito entre os profissionais, pode estrear com a camisa paranista até o fim da temporada. É também o caso do zagueiro Guilherme Lacerda. Gabriel Kazu, que disputou o Paranaense no profissional, também é um dos inscritos que agora está no sub-23. O atacante Luiz Felipe e o volante Kriger também podem ter chances, mas ainda não estão entre os relacionados.

No banco

Juninho deve seguir como opção. Foto: Rui Santos/Paraná.

Alguns atletas do elenco não deslancharam e devem seguir no banco, a não ser em um caso específico que o treinador precise acioná-lo. O lateral-direito Toninho e o lateral-esquerdo Juninho, apesar de questionados, por enquanto devem seguir no elenco já que não há mais opções para as vagas. Já para o volante Kaio, o meia Gabriel Kazu (caso volte ao time principal) e o atacante Wandson (atualmente também no time de aspirantes), a realidade pode ser outra.

Caso o Paraná faça as trocas permitidas pelo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), terá que sacar nomes da lista de inscritos e alguns desses jogadores, que disputam posições mais concorridas, correm o risco de perderem de vez espaço.

Confira a relação de jogadores do Paraná e quantas atuações tiveram na Série B:

Goleiros: Alisson (16), Marcos (4) e Filipe (0).

Laterais-direitos: Toninho (2) e Paulo Henrique (18).

Zagueiros: Hurtado (12), Salazar (12), Philipe Maia (1), Fabrício (11) e Guilherme Lacerda (0).



Laterais-esquerdos: Jean Victor (19) e Juninho (4).

Volantes: Higor Meritão (17), Karl (11), Jhony Douglas (18), Kaio (5) e Luan (2).



Meias: Guilherme Biteco (9), Gabriel Pires (15), Vitinho (5), Gabriel Kazu (0), Michel (7), Renan Bressan (17) e Thiago Alves (9).

Atacantes: Andrey (18), Marcelo (12), Wandson (5), Lucas Sene (0) e Bruno Xavier (5) .

Centroavantes: Bruno Gomes (18), Léo Castro (11), Matheus Mathias (0) e Bruno Nunes (0).

Reforços do Paraná para a Série B:

Toninho (lateral-direito), Salazar (zagueiro) Hurtado (zagueiro), Roberto (zagueiro), Phillipe Maia (zagueiro), Jean Victor (lateral-esquerdo), Higor Meritão (volante), Karl (volante), Vitinho (meia), Bruno Xavier (meia-atacante), Wandson (atacante), Bruno Nunes (atacante), Matheus Matias (atacante), Léo Castro (atacante) e Bruno Gomes (atacante).

