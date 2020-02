O Paraná renovou o contrato do volante Carlos Dias. O vínculo agora vai até o final de 2021. O jogador de 20 anos estreou no time profissional nesta temporada e já conquistou a titularidade.

Carlos Dias foi um dos atletas que disputou a Copa São Paulo de Juniores e que ganhou a oportunidade de subir para o elenco comandado por Allan Aal.

Ele fez sua primeira partida no empate contra o Athletico por 1 a 1. Desde então, ele foi titular nas três partidas seguintes, sendo elogiado pelo técnico.

Na vitória sobre o Operário, no último fim de semana, Carlos Dias acabou saindo de campo com algumas dores. Com isso, a tendência é que ele seja poupado do confronto frente ao PSTC, no próximo sábado, às 17h, em Cornélio Procópio.

+ Mais do Tricolor:

+ Negociação de revelações com o Athletico motivou russo a investirem no Paraná

+ Paraná perde goleiro Alisson por dois meses

+ Paraná faz promoção de ingressos e usará renda como prêmio para atletas