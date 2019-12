Aquela história de montar uns cinco times dentro de um ano parece estar perto de um final feliz no Paraná Clube. Pelo menos é o que indicam as estatísticas do Tricolor na temporada de 2019. Se comparado com 2016, 2017 e 2018, a equipe paranista teve um número menor de jogadores utilizados neste ano.

Ao todo, os técnicos Dado Cavalcanti e Matheus Costa, que comandaram o Paraná em 2019, utilizaram 45 jogadores – foram 36 no total na disputa da Série B. Em 2018, quando o Tricolor disputou Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão, foram 59 atletas utilizados no total. O rodízio ocorreu, principalmente, com a péssima campanha na Série A, em que a equipe paranista acabou sendo rebaixada.

Já em 2017, ano que marcou o acesso do Paraná para a elite do futebol brasileiro, foram 50 jogadores utilizados, assim como no ano de 2016.

No início desta temporada, com Dado Cavalcanti no comando, o Tricolor apostou, principalmente, na piazada das categorias de base. Andrey, Keslley, Alesson e Rodrigo Porto eram as apostas da vez. Somado a eles, a diretoria apostou em contratações de atletas mais experientes, como Éder Sciola, Guilherme Santos, Jenison e Sueliton.

No entanto, o Paraná não conseguiu seus objetivos no primeiro semestre. O Tricolor foi eliminado do Campeonato Paranaense e da Copa do Brasil. Os jovens acabaram ficando de lado – Keslley e Andrey foram emprestados – e Dado Cavalcanti foi demitido. A diretoria voltou ao mercado para a Série B e apostou em Matheus Costa para o comando.

Na Segundona, o destaque ficou novamente pra parceria com o Athletico. O Furacão forneceu quatro jogadores ao Tricolor. Ainda com a Série B em andamento e com a chegada de Alex Brasil como novo diretor de futebol, o Paraná foi ao mercado e confirmou a chegada de ainda mais atletas. Porém, alguns deles sequer entraram em campo.

Para 2020, o Tricolor já possui 19 jogadores com vínculo. No entanto, alguns podem ser negociados e o clube irá ao mercado para que a história seja diferente já nos primeiros meses do ano.