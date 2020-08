O Paraná projeta a longa sequência da Série B contando com possíveis reforços no elenco.

Após a primeira derrota na competição, por 1 a 0, para o Vitória em Salvador, no último sábado (29), o técnico Allan Aal confirmou que há esforços da diretoria em trazer novas peças para o time.

O treinador falou sobre a importância de poder contar com mais jogadores para manter o time na briga pelo acesso.

“É uma conversa que sempre teve desde o início do ano, de trazer jogadores pontuais dentro do nosso orçamento. O mercado está difícil, inflacionado, mas estamos tentando identificar situações (de contratação)”, comentou, em entrevista à Banda B.

O último jogador a chegar no Ninho da Gralha foi o volante Karl, somando ao restante dos recém-chegados, um total de oito reforços para a Série B.

Paraná se prepara para enfrentar a Ponte Preta

A preparação do Paraná, agora, é para encarar a Ponte Preta, na Vila Capanema, na terça-feira (1º), às 19h15.

O jogo será válido pela sétima rodada e será importante para que a equipe se mantenha no G4. Para Aal, os altos valores investidos pelo time paulista em relação ao investimento paranista não vão interferir na briga em campi.

“A Ponte Preta é uma equipe qualificada, bem treinada, com um investimento alto, mas o perfil do nosso elenco é de um grupo determinado, que se entrega, independente de investimento maior ou não do adversário. As cifras vão ficar fora de campo”, finalizou.

