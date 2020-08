O goleiro Alisson lamentou as oportunidades perdidas pelo Paraná na derrota por 1 a 0 para o Vitória, neste sábado (29), no Barradão, pela sexta rodada da Série B. Com o revés, o Tricolor perdeu a invencibilidade e também a liderança na disputa.

“A gente fez um jogo melhor, com mais volume, tivemos mais chances de fazer o gol, porém não conseguimos colocar a bola para dentro”, avaliou o arqueiro após o apito final em Salvador. “Méritos também do time adversário”, ponderou.

Após um primeiro tempo fraco de ambos os times, os baianos abriram o placar aos 22 do segundo tempo. Após chute de fora da área, a bola bateu no braço do zagueiro Thales e o juiz anotou pênalti, que Léo Ceará converteu.

O gol do Vitória saiu justamente no momento em que o Paraná começava a dominar o jogo. Após sofrer o gol, o Tricolor foi ainda mais pra cima e abafou os donos da casa até os instantes finais, parando, entretanto, nas boas intervenções do goleiro Ronaldo, que assegurou o placar.

“Agora é erguer a cabeça, foi nossa primeira derrota, saber que não está tudo errado e que o campeonato é longo”, pregou Alisson. O Tricolor volta a campo já na terça-feira (1), às 19h15, na Vila Capanema, contra a Ponte Preta.

SÉRIE B 2020

6ª Rodada

29/08/2020

VITÓRIA 1X0 PARANÁ



Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Mauricio Ramos (Wallace) e Rafael Carioca (Leocovick); Fernando Neto (Jean), Guilherme Rend e Marcelinho; Vico (Eron), Matheusinho e Léo Ceará (Caicedo). Técnico: Bruno Pivetti.



Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony (Michel), Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Andrey (Wandson) e Bruno Gomes (Thiago Alves). Técnico: Allan Aal.

Gol: Léo Ceará, 22/2ºT(VIT)

Cartões amarelos: Rafael Carioca (VIT); Jhony Douglas, Thales, Fabrício e Karl (PAR)

Local: Barradão (Salvador-BA)

Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)

