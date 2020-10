Artilheiro do Paraná Clube na Série B com seis gols, o centroavante Bruno Gomes ficará de fora do confronto contra o Cruzeiro, na próxima rodada. O jogador, que vive a melhor fase desde que chegou ao time, assinalou duas vezes na vitória por 4×0 sobre o Oeste, nesta segunda-feira (26), pela 18ª rodada, mas recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática.

“Uma perda considerável do Bruno pelo momento que ele vem vivendo de fazer gols”, avaliou Allan Aal em entrevista coletiva após a vitória na Vila Capanema.

O camisa 9 acumula três gols em dois jogos, pois marcou uma vez também na última rodada, no empate em 3×3 com o Cuiabá. É a melhor marca do atacante que não entrou em campo nesta Segundona apenas na 14ª rodada. Nos demais compromissos, quando não iniciou entre os titulares, teve a oportunidade de entrar em campo em algum momento da partida.

Anteriormente, Bruno balançou as redes nas vitórias contra o Juventude, na terceira rodada, Guarani, na quarta, e Figueirense, na oitava. Aal elogiou a participação do atleta no elenco paranista não somente no quesito gols, mas também na entrega em prol da equipe.

“Bruno fez grande partida não só pelos gols, mas pela característica de segurar a bola lá na frente, porque é o ‘desafogo’, e porque ajuda no momento defensivo”, arrematou.

+ Mais do Tricolor:

+ Blog do Cristian: Goleada tira peso das costas do Tricolor

+ Allan Aal comemora retomada do ataque do Paraná na Série B

+ Ex-goleiro do Paraná vai pra linha em jogo da Série C



A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?