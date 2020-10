O Paraná quebrou, com direito a goleada, o jejum de vitórias que vivia ao bater o lanterna Oeste por 4 a 0 nesta segunda-feira (26), na Vila Capanema, pela 18ª rodada da Série B. Com gol do zagueiro Salazar, do lateral-direito Paulo Henrique, e dois do atacante Bruno Gomes, o Tricolor garantiu o triunfo, chegou a 28 pontos e ficou muito próximo ao G4, na quinta colocação. A pontuação é a mesma do Juventude em quarto, mas pelo saldo de gols os gaúchos fecham a área de classificação.

O próximo compromisso do Paraná será diante do Cruzeiro, na sexta-feira (30), no Mineirão, às 21h30. Vindo de uma sequência de sete jogos sem vitória, o Tricolor encarou o Oeste sabendo da importância de somar os três pontos. O adversário é o pior time da Segundona, com apenas uma única vitória na competição.

O time paranista foi a campo sem o goleiro titular Alisson, que ainda trata de dores no abdômen, e o zagueiro Fabrício, que desfalcará a equipe por um mês por causa de uma lesão na coxa. Em contrapartida, o meia Renan Bressan voltou a figurar entre os titulares.

Paraná teve bom início, mas faltou sorte

Precisando do resultado, o Tricolor começou pressionando e não demorou para abrir o placar. Aos seis minutos, após cobrança de escanteio de Renan Bressan pelo lado esquerdo, o goleiro França não chegou, a defesa afastou, mas a bola sobrou na área para Salazar, que conseguiu empurrar para o fundo das redes.

O time paranista seguiu fazendo muita pressão no time de Barueri nos minutos seguintes, mas foi caindo de rendimento ao longo da primeira etapa. A equipe perdeu a oportunidade de ampliar o resultado e até resolver o jogo. Mesmo sem efetividade, o tricolor mandou duas bolas no travessão na etapa inicial: aos 17 com Bruno Gomes e aos 46 com Renan Bressan.

Tricolor toma pressão, mas se recupera

Na segunda etapa, o Paraná começou sendo pressionado e os visitantes tiveram duas oportunidades de gols nos minutos iniciais. Quando parecia que o Tricolor sofreria perigo com o placar muito “justo”, veio o segundo gol. Aos 15 minutos, após cobrança errada de lateral do Oeste, Andrey ficou com a bola, passou para Bruno Gomes que mandou para Paulo Henrique. O lateral-direito saiu em disparada apostando na jogada individual e na área chutou cruzado, ampliando o placar.

Após o segundo gol o Tricolor passou a jogar mais “solto” e decretou a goleada. Bruno Gomes marcou aos 25, após chute de Andrey e rebote de França, e, aos 29, quando recebeu livre na entrada da área e bateu na saída do goleiro, fechando o placar mais elástico do time em toda a competição.

Ficha técnica

SÉRIE B

18ª rodada

26/10/2020

PARANÁ 4×0 OESTE

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor (Juninho); Jhony Douglas, Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan (Guilherme Biteco); Andrey (Vitinho), Thiago Alves e Bruno Gomes (Léo Castro).

Técnico: Allan Aal

Oeste

Caíque França; Luanderson, Thiago Alves e Caetano (Kauã Jesus); Éder Sciola, Nilton, Diogo (Bruno Miguel) e Orinho (Rael); Madson (Ramon), Léo Ceará e Mazinho.

Técnico: Roberto Cavalo

Gols: Salazar,6’ do 1º, Paulo Henrique, 15, Bruno Gomes, 25 e 29 do 2ºT.

Cartões amarelos: Higor Meritão, Bruno Gomes e Jean Victor (PRC); Orinho, Diogo (OES).

Local: Vila Capanema

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores (RN) e Flavio Gomes Barroca (RN)

