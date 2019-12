Há pouco mais de uma semana, Matheus Costa anunciou que não permaneceria mais no Paraná Clube. Após o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador ficou esperando um contato da diretoria paranista, que não veio. O ‘chá de cadeira’ fez com que o técnico revelasse que não seguiria no cargo. “Estou livre”, disse Matheus, no último dia 3.

Desde então, o Tricolor segue sem um norte para a temporada de 2020. A indefinição sobre o nome de um novo treinador passa ainda pelas questões financeiras de 2019. “A situação segue a mesma, precisamos fechar as contas deste ano para começar a falar de 2020. Mas, estamos trabalhando. Não tem ninguém de braço cruzado aqui”, disse o diretor de futebol do Paraná, Alex Brasil.

Outro fator que pode influenciar na contratação de um novo treinador é a parceria com o empresário Sérgio Malucelli. O investidor não seguirá no Londrina e a expectativa é que desembarque na Vila Capanema ao final do Campeonato Paranaense do ano que vem, já com o foco total na construção da equipe para a Segundona.

Enquanto isso, quem vai pensando no futebol paranista para a disputa do Estadual é o auxiliar técnico Allan Aal. Com 40 anos, o treinador foi contratado pelo Paraná Clube em abril, após uma rápida passagem pelo Cascavel CR. Ex-jogador, Allan iniciou a sua carreira como treinador no Rio Branco, em 2011. Depois, passou pelas categorias de base do Coritiba, Foz do Iguaçu e Portuguesa.

A tendência é que o auxiliar assuma de vez o comando do time na disputa do Paranaense e conte com o apoio de Lucio Flavio, que seguirá na comissão técnica para a próxima temporada.

Enquanto a situação não se resolve, alguns nomes do atual elenco que possuem contrato para o ano que vem podem ser negociados. São os casos do goleiro Thiago Rodrigues e o atacante Jenison, que se destacaram em 2019 e possuem sondagens de outras equipes.

