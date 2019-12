O Paraná lançou uma camisa comemorativa em homenagem aos 30 anos do clube, que serão comemorados no dia 19 de dezembro. O novo uniforme foi inspirado em camisas marcantes da história do Tricolor.



A camisa tem as cores vermelha e azul tradicionais predominantes, com uma faixa branca fina horizontal no meio. O escudo, centralizado no peito, tem aplicação 3D com alto relevo. Nas mangas, a palavra “amor” marca o sentimento que os torcedores têm pelo clube.

Apresento nossa camisa comemorativa aos 30 anos. ❤💙



Inspirada em camisas marcantes da nossa história. Pensada com amor.



Esta é mais uma costura em minha trajetória. Mais uma perpetuação do meu legado.#PRC30Anos pic.twitter.com/qKYMliPHY6 — Paraná Clube (@ParanaClube) December 10, 2019





Produzida pela marca própria, a Valente, o manto custa R$ 199,90 e já está à venda online na loja Paraná Store. A partir de sábado (14), o novo uniforme estará à venda na loja física da Sede Kennedy.

