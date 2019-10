Matheus Anjos é jovem, tem apenas 20 anos, mas já se tornou uma figura decisiva no Paraná Clube. Após ter ficado mais de três meses sem jogar, por conta de uma lesão, o meia entrou no segundo tempo da partida contra o Sport e, com quatro minutos em campo, deu a assistência para que Fabrício abrisse o placar para o Tricolor.

A vitória não veio – o time paranista acabou perdendo de virada por 2×1- mas a atuação do atleta foi bastante elogiada pelo treinador Matheus Costa.

“Ele comprovou a falta que nos faz. No primeiro escanteio cobrado na partida por ele, foi um gol nosso. E a tranquilidade que ele traz no jogo entre linhas, para que a gente mantenha a posse no campo ofensivo, nos passes de infiltração. É um passe, um giro, que ele pode definir um lance especifico”, comentou o técnico.

O meia estava sem jogar desde 13 de julho, quando lesionou a panturrilha na vitória por 2×1 contra o Bragantino. Após uma série de exames, foi constatada também uma lesão próxima no tendão, o que fez com que o jogador ficasse bastante tempo afastado.

Emprestado pelo Athletico, Matheus Anjos chegou à Vila Capanema no começo da Série B. O jogador atuou em dez partidas antes da lesão, sendo que em oito começou como titular. Vestindo a camisa paranista, Anjos fez um gol, justamente no duelo em que se machucou. Com o meia em campo, o Paraná Clube teve quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

O jogador é uma mais opção para o técnico paranista na partida contra o Londrina, na segunda-feira (28), às 20h, na Vila Capanema, quando o Tricolor precisa da vitória pra se manter vivo na briga pelo G4.