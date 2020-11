O Paraná tem dois retornos para o jogo desta sexta-feira (13), diante do Avaí, em Florianópolis, pela 21ª rodada da Série B, e deve ter outra mudança. Os volantes Jhony Douglas e Higor Meritão voltam a estar disponíveis depois de cumprirem suspensão. No ataque, o técnico Rogério Micale pode promover a volta de Andrey entre os titulares. O Tricolor é o sétimo colocado com 29 pontos.

Na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Confiança, na Vila Capanema, Karl e Luan ocuparam as vagas deixadas em aberto pelos titulares. Kaio entrou ao longo da partida, mas a tendência é que Jhony e Meritão voltem entre os titulares.

Na zaga, Philipe Maia fez sua estreia com a camisa paranista, mas Hurtado também pode ser acionado da função.



No ataque, Andrey pode voltar entre os titulares. O jogador começou no banco na última partida, por opção do técnico, para a entrada de Marcelo, que fez uma partida discreta. Léo Castro, autor do gol diante do Confiança, também disputa a preferência com o titular e artilheiro do time Bruno Gomes.



Após o jogo, Micale comentou que pretende deixar o meia Renan Bressan jogar mais de frente para o jogo, próximos aos atacantes. Portanto, uma opção para a ideia do treinador é optar em posicionar Karl mais avançado para liberar o camisa 10 para atuar mais à frente.



Um provável Paraná diante do Avaí tem: Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Philipe Maia e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrey (Karl), Thiago Alves e Bruno Gomes (Léo Castro).

