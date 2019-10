Depois de quase dois meses, o Paraná Clube está tendo tempo para trabalhar entre um jogo e outro. Entre a vitória por 1×0 sobre o Londrina, na última segunda-feira (28) até o confronto com o América-MG, na terça-feira (5), às 20h30, no Independência, serão oito dias, sendo sete deles para o técnico Matheus Costa ajustar algumas falhas na equipe e buscar a vitória em Belo Horizonte.

A última vez que o Tricolor teve esta ‘folga’ no calendário foi entre os dias 5 e 14 de setembro, quando o intervalo entre as partidas contra CRB e Criciúma foram de nove dias. Isto entre as 21ª e 22ª rodadas. De lá pra cá, foi uma verdadeira maratona na segunda divisão, com 11 confrontos em um mês e meio.

Neste período, o maior descanso foi da 22ª pra 23ª e da 25ª pra 26ª rodadas, com sete dias entre as duas vezes que entrou em campo. Além disso, esta será a penúltima semana cheia do Paraná na reta final da Série B.

Depois de encarar o Coelho, o Tricolor terá mais cinco jogos pela frente, até o final de novembro. O intervalo maior será entre as três últimas rodadas. Até lá, serão quatro jogos em menos de duas semanas. Ou seja, estes próximos dias serão decisivos para os ajustes no time paranista, que ainda sonha com o G4.