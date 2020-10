Colado no G4 e vindo de uma goleada aplicada, o Paraná encara o pressionado Cruzeiro, nesta sexta-feira (30), em um jogo fundamental para a sequência do time na competição. A partida será válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, e acontecerá no Mineirão às 21h30.

O Tricolor soma 28 pontos, está na quinta colocação e só não está na área de classificação porque tem saldo de gols menor do que o Juventude, em quarto. Na última rodada, a equipe paranista venceu o Oeste por 4 a 0 e está embalado já que marcou sete gols nos últimos dois compromissos. Anteriormente, empatou com o Cuiabá em 3 a 3. Caso vença e conte com tropeços dos times que disputam as primeiras colocações, o paraná poderá voltar ao G4.

Por outro lado, o time mineiro luta para sair da zona de rebaixamento e está muito pressionado, já que apesar de ser um dos grandes da competição, está arriscado a cair para a Série C. Mesmo em baixa, o adversário poderá levar dificuldades ao Paraná. A Raposa é comandada por Felipão há dois jogos e vem de uma vitória em cima do Operário por 1 a 0 e um empate em 1 a 1 com o Náutico.

“Temos que explorar os pontos negativos da equipe deles e saber onde trabalhar. A mudança de treinador não sei se faz muita diferença, mas agora tem um treinador que é campeão do mundo”, afirmou o lateral-direito Paulo Henrique, mostrando preocupação.

Para o jogo, o Paraná não poderá contar com o lateral-esquerdo Jean Victor e o atacante Bruno Gomes. Ambos cumprem suspensão automática. No sistema defensivo quem deve entrar é Juninho, enquanto no ataque, Allan Aal pode optar pelo centroavante Léo Castro ou escolher Andrey para a função, puxando Bruno Xavier para o time. Vitinho também corre por fora para a vaga. O goleiro Alisson seguirá de fora, pois ainda trata de uma lesão no abdômen.

Transmissão

O jogo entre Cruzeiro e Paraná Clube terá transmissão do Sportv para todo o Brasil, menos para Minas Gerais, que acompanha pelo Premiere. A Tribuna faz a cobertura em Tempo Real.

Ficha técnica

SÉRIE B

19ª rodada

30/10/2020

CRUZEIRO x PARANÁ

Cruzeiro

Fábio; Rafael Luiz, Cacá e Manoel (Ramon) e Patrick Brey; Adriano e Jadsom; Airton, Régis eMarquinhos Gabriel; Marcelo Moreno.

Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas, Higor Meritão, Renan Bressan e Thiago Alves; Andrey (Bruno Xavier) e Léo Castro (Andrey).

Técnico: Allan Aal.

Local: Mineirão (Belo Horizonte).

Horário: 21h30.

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP).

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP).

